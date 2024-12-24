AK Parti İl Başkanı Murat Günay, yazılı açıklama yaparak muhalefete yüklendi.

Yaptığı açıklamada partisinin Türkiye ve Çorum özelinde yaptıklarını ve bakış açısını detaylı sözlerle aktarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefete yönelik politik söylemlerinden alıntı yaptı.

İşte Günay’ı o açıklaması:

AK Parti muhafazakar demokrat bir parti olarak kurulmuştur ve kurulduğu günden beri millî ve yerlidir. Attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün değil, sadece milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır. Bundan dolayı millî iradeyi, sandığı ve milletin tercihlerini her zaman en önde tutmuştur.

AK Parti Cumhuriyetçi bir partidir. Bu sebeple bir kişiye, her hangi bir zümreye, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden terör örgütlerine değil, sadece ve sadece millet iradesine teslim olmuştur.

AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi; kökenine, meşrebine, inancına, kılık kıyafetine ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. Bunun için AK Parti 85 milyon vatandaşımızın Partisi olmuştur.

AK Parti aynı zamanda tüm mazlumların ve mağdurların hamisidir. Bütün hükümetlerimiz dönemlerinde dünyanın neresinde gözü yaşlı, gönlü kırık, eziyet çeken, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine aynı kardeşlik hisleri ile el uzattık ve ev sahipliği yaptık. Bundan da asla yüksünmedik, gocunmadık. Geldiğimiz nokta da ne kadar doğru yaptığımızın kanıtıdır.

AK Parti Çorum Teşkilatlarımız olarak, milletvekillerimiz olarak, belediyelerimiz olarak Cumhur İttifakı olarak, şehrimizin huzuru, güvenliği için, imarı için, şehrimize yeni yatırımlar getirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaktayız. Sağlıktan eğitime, spor tesislerinden, toplu konuttan, sulama göletlerine kadar ilimizi ilçelerimizi donattık, donatmaya devam ediyoruz. AK Partimizin yaptığı icraatları eserleri saymakla bitiremeyiz. Çorum; AK Parti döneminin parlayan yıldızlarından bir tanesi olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanan sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin ve Çorum’umuzun derdiyle dertlenmek değildir. Dertleri hizmet etmek olmadığı için taş üstüne taş koyanları anlamaları da mümkün değildir.

CHP'nin ve Çorum vekilinin heybelerinde, ülkenin, milletin ve Çorum'un sorunlarıyla ilgili en küçük bir projesi dahi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri ve hazırlıkları da bulunmamaktadır. Kendileri bugüne kadar hangi Bakanlığın kapısından girip Çorum için şöyle bir projemiz var desteklerinizi bekliyoruz demiştir. Bunların yaptığı tek şey Çorum’un umudunu, enerjisini tüketmektir. Bunların zihniyeti; kendi ortaçağ ideolojik kafa yapılarıyla toplumu kamplara ayırmak, inançlı ve muhafazakâr insanlara sürekli parmak sallayarak tehdit etmektir. Dikilmiş bir ağacı çakılmış bir çivisi olmayan bu insanların, kamera önlerinde yaptıkları şovlarla, çektikleri boş nutuklarla siyaset yapılmayacağını milletimiz de, Çorum halkı da, hatta kendi seçmenleri de çok iyi biliyor. Bu milletin kendilerine iktidarı vermeyeceklerini de çok iyi bildikleri için laf üstüne laf koyarak bu işi götürürüz sanıyorlar. Evet kendilerinin saymaktan imtina ettiği söylemekten çekindiği bir çok yatırımlarımız var ve onları bugüne kadar AK Parti nasıl yaptı ise bundan sonra da Çorum'un ihtiyacı olan tüm yatırımları da yine biz yapacağız. Yaparsa AK Parti yapar! Yaparsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar!

Kendilerinden arkaik 3.dünya solculuğunu bırakıp milleti birbirine düşürmekten vazgeçmelerini ve artık Çorum'a bir eser, ufak da olsa bir yatırım, en küçüğünden de olsa bir hizmet getirmek için projeler geliştirmelerini ve bu yönde çalışmalarını bekliyoruz. Böyle yaparlarsa biz de bu çalışmalarına elimizden geldiğince destek olacağımıza söz veriyoruz.

Yüce milletin Meclis Kürsüsünde Meclise hitap eden bir kadın milletvekilimize; iki gün sonra seçimlerde istismar edecekleri başörtüsü konusunda laf atarak biz Çorum'luları utandıran bu zihniyeti yüce halkımızın vicdanına havale ediyor ve kendilerinden; başörtülü yiğit kadınlarımızdan, böyle yaparak utandırdıkları Çorum halkından hatta elleri değmişken 28 Şubat'ta zulüm yaptıkları insanlardan, ahıra çevirdikleri camilerin cemaatlerinden, hülasa tüm kamu oyundan özür dileyip tekrar helallik istemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde Cumhur İttifakı olarak karşılarında çelik yumruk gibi dimdik durduğumuzu hatırlatıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da ana muhalefet partisi ile ilgili bir tespitte bulundu.

Sayın Genel Başkanımız diyor ki; ‘Ana muhalefet partisi Uluslararası arenada hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getirdi.’ Türkiye, güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekâtlar yapıyor, karşısına CHP çıkıyor. Türkiye, Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için Libya’da pozisyon alıyor karşısına CHP çıkıyor, Türkiye’miz, Türk Dünya'sının siyasi, kültürel, sosyal, askerî, beşerî birliğini sağlayacak tarihî adımlar atıyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye milli birliği, dirliği ve bölünmez bütünlüğü için FETÖ’den PKK/YPG’ye, DHKP- C' den TİKKO'ya, DEAŞ'tan TKPML'ye kadar farklı terör örgütleri ile mücadelede ederken karşısına CHP çıkıyor. Geldiğimiz noktada bunlara diyecek söz bulamıyor bunları yine yüce milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

AK Parti milletin bağrından çıkmıştır. 23 yıldır milletimiz ile kurduğu gönül bağı ile iktidarını sürdürmektedir. 23 yıldır Çorum'da çalmadığımız kapı, girmediğimiz ev ve gönül kalmadı. Çünkü AK Parti milletin Partisidir. Milletin partisinde kapılar asla kapanmaz. Kapılar 23 yıldır olduğu gibi her daim sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır. Son günlerde gündeme getirilen kapı kolu meselesi dahi gösteriyor ki yerel seçimlerden sonra AK Partimizin tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum'da da yükselişi devam etmektedir. Çorumlu'nun teveccühü, partimize ve liderimize olan güveni 23 yıldır azalmadan devam etmektedir.

Partimiz içinde de hesapları olanlar, sıradan konularda bir kaşık suda fırtına koparanlar, partimizi kirli manşetlerle dizayn etmek isteyenler, karanlık odalardan operasyon çekenler, seçimlerde küçük bir mahalle nüfusu kadar oy alamamış olan partiler, milletimizin huzuruna çıkma cesareti bulamayanlar, gündeme gelmek için durumdan vazife çıkaran il başkanı, ya da durumdan vazife çıkaran il başkanına görev paslayanlara AK Parti’den ekmek çıkmaz çıkmayacaktır. Bizler kimseyi aleyhimize paylaşım yapıyor, sözde haber ya da yorum yapıyor diye, birilerinin yaptığı gibi silahla tehdit etmiyor Çorum’umuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hiçbir paylaşım Çorum’umuza hizmet yapmamıza engel olamayacaktır.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel merkezimizin partimiz için aldığı kararlara bir başka partinin laf etmesi haddine değildir. Hele hele demokrasi havarisi kesilenler kendi gençlik kolları başkanını silahla tehdit ederek kestiği raconu partimize kesmeye kalkamaz. AK Partimiz üzerinden kimse itibar devşiremez.

AK Parti olarak; teşkilatlarımızla, milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımız ile Cumhur ittifakımız ile güçlü bir şekilde işimize bakıyor, yolumuza milletimiz ile devam ediyoruz.”