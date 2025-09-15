Amatör futbolda sezonun ilk maçı öncesi futbol taban birliklerinden birisi dışındakilerin başkanları kulüplere ve hakemlere başarılar dilediler.

2025-26 futbol sezonu U 16 liginde cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. Sezonun ilk maçı Gençlerbirliği- Çorumspor karşılaşması öncesinde Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Gökhan Yumlu tarafından sezonun ilk düdüğünü çalacak maçın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek vererek başarılar dilediler.

Bu güzel birliktelikte futbolun ana unsurlarından birisi olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanlığının temsilcisi bulunmadı.