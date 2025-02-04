Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada maça genç oyuncularla çıkmalarına vesile olan kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederek, "Bu takımdan A Takımımıza kazandırmayı planladığımız birçok oyuncu var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, "Bu müsabakaya U-19 Takımımız ile çıkmamıza vesile olan Başkan Oğuzhan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bu takımdan A Takımımıza kazandırmayı planladığımız birçok oyuncu var. Bugün maç öncesinde rakibin özellikle ileri hattının oldukça opsiyona sahip olduğunu biliyorduk. Bireysel hatalardan yediğimiz goller oldu. Bu maçtan dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sahaya genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkmalarını değerlendiren genç antrenör, "Bandırmaspor maçından sonra yönetimimiz böyle bir açıklamada bulundu. Bizim, Çorum FK olarak öncelikli hedeflerimiz var. Önümüzde Trendyol 1. Lig’de oynayacağımız bir deplasman müsabakamız var. Buraya gelip ardından Sakarya’ya gitmek bizim için oldukça zor olacaktı. Bu karar genç oyuncularımız adına da iyi bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.