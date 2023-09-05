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Mini Minikler futbol turnuvası fikstürü belli oldu. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından hazırlanan fikstürde mini minikler futbol grup maçları 9 ve 10 Eylül Cumartesi günü ile 16 Eylül cumartesi günü oynanacak.

Okulların açılması nedeni ile hafta sonu oynanacak grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükselecek. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yayınladığı statüde kulüplerin dikkat etmesi gereken kuralları da detaylı bir şekilde açıkladı.

Buna göre isim listeleri mutlaka sorumlu antrenör veya kulüp yetkilisi tarafından imzalanacak. Saha içinde daha önce ismi bildirilen ve müsabaka isim listesinde ismi yazılı olan iki antrenör veya sorumlu girebilect. Oyuncu değişiklikleri amatör müsabakalarda kullanılan oyuncu dağışıklık kağıtları ile yapılacak ve eksiksiz doldurulacak. Yaşı büyük sporcu oynatılması veya daha önce teslim edilen listelerde ismi bulunmayan sporcu oynatılması halinde takım hükmen mağlup sayılacak ve turnuvadan ihraç edilecek.

Turnuvanın diğer önemli kuralı ise ofsayt kuralı uygulanacak. Antrenörler saha kerarndan abartılı bir şekilde ve yüksek sesle talima vermesi halinde ilk olarak sözlü uyarılacak ikincisinde sarı kart görecek devam etmesi halinde ise kırmızı kartla sahadan çıkartılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan statü ve fikstür paylaşımını yaptığı kulüplerin üye olduğu vatsap grubunda ise ‘Yukarıda yayınlanan statü müsabakalarda aynen uygulanacaktır. özellilke statüde kırmızı renkle yazılan maddelere uymanız hem kendi menfaatiniz hemde takımınız menfaatine olacaktır. Sakın olaki bu turnuvayı başka turnuvalarla karıştırmayın. Turnuvanın dostluk kandeşlik içinde geçmesini diliyorum, turnuvaya katılan tümtakımlarımıza başarılar diliyorum’ dedi.