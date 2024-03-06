Çorum Belediyesi bu yılda Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verecek.

Hava şartları nedeniyle bu yıl iftar sofrası Afra Düğün Salonu’nda kurulacak.

Onbir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken Çorum Belediyesi de mübarek Ramazan ayına yönelik çalışmalarına başladı.

Önceki yıllarda iftar çadırı kuran Çorum Belediyesi bu yıl hava şartları nedeniyle iftar yemekleri Afra Düğün Salonu içerisinde verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan Ayı’nın bereketini, hemşerilerimizle birlikte paylaşmak ve şehrimize yansıtmak istiyoruz. Kuracağımız iftar soframızda, hayırsever hemşerilerimizin de desteğiyle her gün 1000 kişiye yemek ikramımız olacak. Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.