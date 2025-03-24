Çorum'da korkutan görüntü! Eski yollar ve adacıklar ortaya çıktı Çorum'da korkutan görüntü! Eski yollar ve adacıklar ortaya çıktı

Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

C.K. idaresindeki kamyon, Okul Mahallesi Maden Caddesi'nden Dodurga-İskilip kara yoluna bağlanan kavşakta arıza yaptı.

Odun yüklü kamyonun geçişi kapattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kamyondaki arızanın yaklaşık 9 saatte giderilmesinin ardından yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Editör: Anadolu Ajansı