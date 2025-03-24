Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri bugün itibariyle başladı.

Ramazan Şenlikleri arefe gününe kadar her gün iftar sonrasında Atatürk Meydanında olacak.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, şenliklere katılarak vatandaşlara seslendi. Organizasyonun düzenlenmesinden oldukça mutlu olan çocuklar Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Ramazan Şenliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Tüm hemşehrilerini şenliklere davet eden Başkan Muhsin Dere, "Sungurlu Belediyesi Ramazan Şenliklerimiz bugün itibarıyla başladı. Arefe gününe kadar her gün, iftar sonrasında Atatürk Meydanında "Nerede o eski Ramazanlar?" sorusuna "Sungurlu'da!" cevabını vereceğiz. Mübarek Ramazan ayını birbirinden güzel etkinliklerle tamamlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Sungurlu Belediyesi Ramazan Şenliklerine bekliyorum." dedi.