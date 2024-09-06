Ahlatcı Çorum FK'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla start verecek.
Trendyol Türkiye 1.Futblo Ligi'nin 4.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'da Pazar günü sabah yapılan antrenmanın ardından futbolculara 5 gün izin verilmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, iznin ardından bugün 17.00'de tesislerde toplanıp, 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verecek.
Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, ligin 5.hafta maçında 14 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Editör: Murat Çetin