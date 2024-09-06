Ahlatcı Çorum FK'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla start verecek.

Trendyol Türkiye 1.Futblo Ligi'nin 4.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'da Pazar günü sabah yapılan antrenmanın ardından futbolculara 5 gün izin verilmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, iznin ardından bugün 17.00'de tesislerde toplanıp, 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verecek.

Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 10-12 Eylül'de Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 10-12 Eylül'de

Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, ligin 5.hafta maçında 14 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Editör: Murat Çetin