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 Çorum Belediyesi, Buharaevler Mahallesi’nin toplu taşıma hattında güzergâh değişikliği yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, şehrin diğer bölgelerinde olduğu gibi Buharevler Mahallesi'nde de toplu taşımada ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların toplu taşımaya daha rahat ulaşabilmeleri için yeni düzenlemeler yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Alper Zahir “Yeni hattımız Dr. Sadık Ahmet Caddesi-Buharaevler 4 Cadde-Buharaevler 5. Cadde ve Bişkek Caddesi olarak belirlenmiştir. 16 Mayıs Perşembe günüden itibaren yeni güzergâh üzerinden otobüs seferlerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Bir harita ve şunu diyen bir yazı 'Buhara5Cadde BUHARA Osman Pinar Koleji ksoyilkokulu Tevhid Cami AHOS orumBeledyesi um BuharaKuküt.Merkezi Merkezi BuharaKultur Mehmetçil Hástanesi DR. SADIK AHMET Buhar BuharaevlerKizAnadol Buharaevle KIz Anadol imam Hatip HatipiLises isesi Buharaevlet BuharaevlerTeknik Teknik VeMeslekLisesi LICE 도부트럽회 Dulgeroğlullsmet CenesizCami Cenesiz Camii YasămKoçunuz.Fit.Club YaşamKoçunu Koçunuz YYaşam' görseli olabilir