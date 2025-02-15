Kadınlar 3. Futbol Liginde ilk kez ilimizi temsil edecek olan Buharaspor ilk maçında bugün Kırşehirspor ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon U 17 liginde mücadele eden Buharaspor bu sezon ilk kez katıldığı 3. ligde 20. grupta mücadele edecek.

Bugün saat 14’de Nazmi Avluca sahasında 3. ligde ilk maçına çıkacak olan Buharaspor, Kırşehirspor karşısında ligdeki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Grupta ilk maçta Kayseri Erenköyspor takımı Kırıkkale Metropolspor’u 3-0 yendi.

Grupta bugün oynanacak diğer maçta Yozgat Yurdum Gençlikspor ile - Kırıkkale Metropolspor takımları karşılaşacak.

Maçın Hakemi Bal

Buharaspor ile Kırşehirspor takımları arasındaki maçı ilimiz Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal yönetecek. Yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Bahar Çakıcı yapacak.