2. Amatör Küme’de şampiyonluğun iki güçlü adayı Buharaspor ile İkbalspor takımları arasındaki zorlu maçı İsmail Sırma yönetecek.

İl Hakem Kurulu hafta sonu oynanacak U 16, U 14 ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: İskilipspor- Mimar Sinanspor: Emre Çelikcan, Mahmutcan Doğan, Yunus Zan. Alaca Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Taha Rahmi Atılgan, Kevser Karaca, Yunus Emre Yeşil. Çorumspor- Sungurlu Belediyespor: Serhat Doğan, Meriç Devran Demiral, Sefa Ceviz. Vefa Gençlikspor- Maviay Gençlikspor: Hasanberk Soytemiz, Yunus Emre Tok, MerveKızılkaya,

U 14 LİGİ: Gençlerbirliği- İskilipgücüspor: Recep Talha Arslaner,. Gülabibeyspor- Osmancık Kandiberspor: Lütfican Arduç. Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Serhat Emin Arduç. Alaca Belediyespor- Hattuşa Gençlikspor: Muhammed Emin Çamlı. Çorum İdman Yurdu- Mimar Sinanspor: Muammer Tekmen. İkbalspor- Vefa Gençlikspor: Meriç Devran Demiral.

2. AMATÖR KÜME: Osmancık Belediyespor- Gençlerbirliği: Emre Alagöz, Mevlüt Dişçeken, Yunus Emre Tok. Bayat Belediyespor- Kargıserispor: Elvan Mert Armutcu. Ömür Soytemiz, Yunus Emre Günaydın. Buharaspor- İkbalspor: İsmail Sırma, Fatih Koçak, Efe Ataç.