2. Amatör Küme’de ikinci olarak önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazanan Buharaspor kupasını 4 Aralık Engelliler günü nedeni ile düzenlenen ‘Aynı Gökyüzünde farklı yıldızlar’ programında aldı.

Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın katıldığı törenle Buharaspor futbol takımının kupa ve madalyaları verildi,. Kupayı törene katılan engelli bir bayan öğrenci alması kupaya çok daha büyük bir anlam kattı. Kulüp Başkanı Fatih Atlı böyle özel bir günde bu kupayı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek katılım gösteren herkese teşekkür etti.,