Sakaryaspor’da Teknik Direktör Serhat Sütlü ile Esenler Erokspor maçında alınan 4-1’lik mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

Maçın ardından katıldığı basın toplantısında Teknik Direktör Serhat Sütlü ayrılık kararını kendisinin verdiğini belirterek takıma olan inancını dile getirerek vedalaştı. Sütlü açıklamasında ‘"Sakaryaspor’a inancımı, play-off’ta olacağına dair düşüncemi, onlar isterse bunun olacağını onlara dile getirdim ve vedalaştık. Bundan sonra başarılı olacakları inancıyla buradan ayrılacağız. Bundan sonra gelecek olan teknik ekibe başarılar diliyorum’ dedi.

Sütlü’nün bu açıklamasının ardından Sakaryaspor kulübüde yaptığı paylaşımda ‘"Teknik direktörümüz Serhat Sütlü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz’ denildi.

Sezona İrfan Buz ile başlayan Sakaryaspor’da daha sonra göreve Serpat Sütlü getirilmişti. Yeşil siyahlı takımda üçüncü teknik direktör arayışları başladı.