Çorum’un Kadın Futbol liglerindeki tek temsilcisi Buharaspor kulübü başkanı Fatih Atmı, SAFİ Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Buharaspor Başkanı ve kulüp antrenörü Fatih Atlı kulüp olarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Çorum’un tek kadın futbol takımı olduklarını ve büyükler ile U 17 liglerinde Çorum’u temsil ettiklerini belirten Atlı SAFİ Holding’in desteğini istedi.

Safi Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin’de kadın futbolunda Çorum’u başarı ile temsil eden Buharaspor kulübü tebrik etti. Ziyaret sonunda Ali Yetkin’e destekleri için kulüp forması hediye edildi.