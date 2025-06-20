28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında dördüncü hafta maçları bugün siyah grup ile başlayacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak günün ilk maçında saat 18.30’da Bolat Harita Mühendislik ile Nurkaya Group takımları karşılaşacak.

Grupta ikişer maç yapan iki takımdan Bolat Harita takımı iki maçından da beraberlik ile ayrılırken Nurkaya Group takımı ise iki maçta bir beraberlik aldı.

Çeyrek final iddiasını devam ettirmek isteyen iki takımın maçında kazanan taraf bu iddiasını devam ettirirken diğer takım ise iyice uzaklaşacak.

Günün ikinci maçında ise saat 20’de ilk üç hafta sonunda ilk iki sırada yer alan Çopraşıklı Dali Kadirspor ile Çorum Sürücü Kursu takımları karşılaşacak.

Bu maç öncesinde Çopraşıklı Deli Kadir takımı üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik 7 puanla lider durumda bulunurken Çorum Sürücü Kursu ise iki maçta 4 puanla ikinci sınada yer alıyor. Bu maçı kazanan takım çeyrek final yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu bu akşam oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Çorum Sürücü Kursu ile Çopraşıklı Deli Kadirspor arasındaki kritik maçı Lüfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Meriç Devran Ünsal ve Nezgidar Abukan yapacak.

Bolat Makina -Nurkaya Group arasındaki maçı ise Merve Kızılkaya yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Esranur Dölkeleş yapacak.