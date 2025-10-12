İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de çekilen bir düğün konvoyuna ait görüntüleri "Bu görüntüler bize yakışmıyor" notuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine göre köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesinin 120 gün geri alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımla yeni trafik kanunu teklifinin detaylarını aktardı.

İstanbul Sultanbeyli'de bir düğün konvoyuna ait görüntüleri "Bu görüntüler bize yakışmıyor" notuyla paylaşan Bakan Yerlikaya, köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesinin 120 gün geri alınacağını duyurdu.

"CAYDIRICILIK İLKESİ TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN OLMAZSA OLMAZI"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde; "Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü… Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki: Caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz… Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yeni trafik kanunu teklifine göre:

Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların, sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa; sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları; Sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz."