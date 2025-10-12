2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 6. maç haftasında Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Stadion Dubocica'da oynanan maçı konuk ekip Arnavutluk 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET MANAJ İLE GELDİ

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada geçmiş dönemlerde Sivasspor ile Süper Lig'de harikalar yaratan Rey Manaj kaydetti. Mücadelede Bodrumsporlu Arlind Ajeti 90 dakika, Rizesporlu Qazim Laci ise 78 dakika forma giydi.

SIRBİSTAN'IN ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, puanını 11'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Grupta 3. sırada yer alan Sırbistan ise 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Andorra'ya konuk olacak. Arnavutluk bu maçı kazanması durumunda Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerine son verecek.