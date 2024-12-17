Taksi şoförlerine yönelik ardı ardına yapılan saldırılar, taksilerdeki kameraların önemini bir kez daha ortaya koyarken, 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Kamera olmayan ticari taksilere artık vize verilmeyecek, muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımızın güvenliği için bu çok önemliydi" dedi.

TİCARİ TAKSİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Son aylarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada arttı. Son olarak Manisa'da taksi şoförüne yönelik yaşanan olay, araç içi kameranın önemini bir kez daha ortaya koydu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Bu olayın dışında taksilerde yaşanan bir çok olay, kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştu.

Taksilerde araç içi kameralarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, "1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar" dedi.