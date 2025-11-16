Türk Tarım Orman-Sen 17 No’lu Çorum Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi.

İskele Park’ta gerçekleşen genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Türk Tarım-Orman Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Nuri Akça, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan seçiminin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Türk Tarım Orman-Sen 17 No’lu Çorum Şube Başkanı Burak Dölcü, üretimin, alın terinin ve hizmetin şerefini taşıyan bir teşkilatın mensupları olduklarını belirterek, “Bizler, vatan toprağının her karışında, ormanından suyuna, hayvan sağlığından gıda güvenliğine kadar milletin emanetini omuzlarında taşıyan tarım ve orman çalışanlarıyız.

Bu salon, emeğin, mücadelenin ve adalet arayışının sesidir. Bu genel kurul, sadece bir seçim değil; Çorum’da yeni bir sendikal vizyonun, daha güçlü bir dayanışmanın ve daha kararlı bir duruşun ilanıdır” dedi.

Sadece bir genel kurul gerçekleştirmediklerini ifade eden Burak Dölcü, “Bugün, yıllardır emek mücadelesini omuz omuza verdiğimiz, milletine ve devletine sadakati ilke edinmiş büyük bir teşkilatın geleceğine bu alanda yön vermek için buradayız. İşte bu sebepledir ki bugün bu salonda bulunan her bir arkadaşım, alın terinin, emeğin, helal mücadelenin temsilcisidir” diye konuştu.

Tarım ve orman teşkilatının yükünün ağır, sorumluluğunun ise büyük olduğunu dile getiren Dölcü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamda üyelerimizin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntıları biliyor, çalışma şartlarındaki aksaklıkları yakından takip ediyoruz. Bizler “İlkemiz önce ülkemiz, anlayışını rehber edindik. İlkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı bir sendikacılık anlayışıyla; çalışanlarımızın ve üyelerimizin haklarını korumak, karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için yeni dönemde daha güçlü, daha etkin ve daha kararlı bir sendikal mücadele ortaya koymak zorundayız.

Bu mücadelede en büyük gücümüz teşkilatımızın birliği, sizlerin desteği ve inancıdır. Birlik oldukça güçleniriz. Ayrıştıkça zayıflarız. İşte bu sebeple ;Bu çatı altında hiçbir zaman kişisel hesaplar değil, milletin ve memurun davası esas alınacaktır.

Bugün oluşacak yönetim, sadece bir grup insan değil; Çorum ,Çankırı ve Yozgat ta çalışan bütün üyelerimizin sesi, nefesi ve umudu olacaktır. Ben inanıyorum ki, alacağımız her karar, atacağımız her adım; Türk Tarım Orman-Sen’i daha ileriye taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 8. Olağan Genel Kurulumuzun camiamıza, teşkilatımıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor; birlikte daha güçlü bir yarın için hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Burak Dölcü, yeniden şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi.