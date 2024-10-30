Ahlatcı Çorum FK’da Burak Süleyman’dan kötü haber.

Tecrübeli futbolcunun iyi ihtimalle 2-3 hafta kötü ihtimalde ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gençlerbirliği maçının ilk yarısında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Burak Süleyman’ın çekilen MR sonuçlarında doktorların tecrübeli futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Burak Süleyman’ın ise bu sakatlığı daha öncede geçirdiğini söylediği ve en fazla 2-3 hafta içinde sahalara döneceğini belirtildi.

Tedavi sürecine başlanan Burak Süleyman’ın en kısa sürede sahaya dönmesi için sağlık ekibinin çamışacağı açıklandı.

Aynı maç sonunda sakatlanan Mehmet Dingil’in ise çekilen MR sonucunda ciddi bir sakatlığı olmadığı ve hafta sonunda oynanacak Keçiörngücü maçında forma giyebileceği açıklandı. Kaptan Ferhat’ın ise dizindeki ağrı nedeni ile dinlendirildiği ve bugün takımla çalışmalara katılması bekleniyor.