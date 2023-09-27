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HURŞİT BOZKURT

Çorum'un tarih kokan toprakları ve Rusya’nın geleneksel sazları Ankara'da buluştu.

Rusya Büyükelçiliği, Çorum Belediyesi, Vakıf 19 , Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı destekleri ile hazırlanan Hititler Büyükelçiliklerde programının Ankara Konseri yapıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin buram buram Hitit kokan tarihi ambiyansında çok farklı kesimlerden gelen seyircinin huzuruna çıktılar.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan yaptığı açıklamada, “Rusya geleneksel sazları ve Hitit çalgılarından dökülen notalar bu tarihi mekanda dostluk ve kardeşlik için kucaklaştı. Kadeş’te olduğu gibi Anadolu topraklarında imzalanan ilk barış antlaşması sanatçıların müthiş performansları ile yeniden mühürlendi. Konsere Hitit Ensemble Gurubu Dr Önder İpek’in tanıtıcı tarihi sunumu sonrası performansına başlandı. Sonra tarihte bir yolculuk ardından Rusyadan gelen Verband gurubunun geleneksel sazları ile ellerimizi dost ülkelere uzattık barış için. İki gurubun müthiş performansı ile yüreklerde Kadeş Antlaşması bir kez daha imzalandı. 27 Eylülde Hititlerin başkenti bizi beklediği için alkışlarla ayrıldık dostlardan Çorum’da Çorumlularla buluşmak üzere” dedi.

Konsere; Rusya Ticaret Mümessilliği Müsteşarı Denis Simonov, Rusya Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Evgeniy Bahrevskiy, Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko, çok sayıda Rus İş İnsanı, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, Yüksek Yargı Mensupları, Çorum Eski Valisi Mustafa Toprak ve Vakıf 19 Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.