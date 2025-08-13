Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet,“Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmekten vazgeçin” dedi.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, yaptığı açıklamada kısa vadeli mevduat ve yatırım fonu kazançlarına uygulanan stopaj artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Resmi Gazete’nin 9 Temmuz 2025 tarihli sayısında yayımlanan karara göre 6 aya kadar vadeli mevduat ve diğer yatırım fonu kazançlar, %15’ten %17,5’e, 1 yıla kadar vadeli mevduat, %12’den %15’e çıkarılırken uzun vadeli mevduatların ise (%0), hisse senedi yoğun fonlar (%0) ve enflasyona endeksli hesaplarda (%10) stopaj oranının değişmediğini belirten Nurullah Müstet, “Bu düzenleme açıkça gösteriyor ki hükümet, tasarruf yapmak yerine, bütçe açığını kapatmak için yine vatandaşa yükleniyor. Türkiye, Haziran 2025 itibarıyla %46 politika faizi ve %35,05 TÜFE ile %10,95’lik reel

faiz oranında dünyada ilk sırada yer alıyor. Getirilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda %2,5 – %3’lük stopaj artışı yatırımcıyı kaçırmaz. Ancak doğrudan halkın gelirini azaltır” dedi.

Bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmede bulunan Nurullah Müstet, 2025 yılı için ilk 6 ay için gelirlerin 5,65 trilyon TL, giderlerin 6,95 trilyon TL, dolayısıyla bütçe

açığının da 1,29 trilyon TL gerçekleştiğini belirterek faiz ödemelerinin toplam anaparanın üç katından fazla olmasının kamu maliyesinde yapısal sorunları bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini ifade etti.

10 Temmuz 2025 itibarıyla toplam fon büyüklüğünün 6,27 trilyon TL, vadeli mevduat toplamının TL bazında 6,12 trilyon, yabancı para bazında 5,29 trilyon TL olmak üzere toplam 11,42 trilyon TL düzeylerinde olduğunu kaydeden Nurullah Müstet, “Vadeli mevduatlar, yüksek faiz oranlarıyla bireysel yatırımcılar için cazip olmaya devam

ediyor. Ortalama mevduat süreleri 2018’de 73,93 gün iken 2024’te 63,09 güne kadar kısaldı. Vadelerin kısalması bankacılık sektöründe likidite riskini artırıyor” dedi.

Mudi türlerine göre vade dağılımına da değinen Müstet, 1 aya kadar vadelerde

ticari müşteriler ağırlıklı, 1–3 ay ve 3–6 ay vadelerde bireysel yatırımcı ağırlıklı bir yapının sözkonusu olduğunu vurgulayarak, stopaj artışının en çok kısa vadeli hesap sahiplerinin yani vatandaşın üzerinde yük oluşturacağını belirtti.

Nurullah Müstet, Anahtar Parti’nin sorunları tespitle kalmayıp çözüm de önerdiğini ifade ederek önerileri şöyle sıraladı:

“Kamu harcamalarında tasarruf yapılmalı. Şeffaf ve güvenilir ekonomi politikaları oluşturulmalı. Sermaye piyasaları güçlendirilmeli, uzun vadeli yatırımlar teşvik edilmeli. Mevduat vadeleri uzatılarak bankaların likidite riski azaltılmalı.”

Vergi artışıyla bütçe açığını kapatma politikası, kısa vadeli bir çözümdür; uzun vadede tasarrufları azaltır, dövize yönelişi artırır ve bankacılık sistemini zora sokar” diyen Nurullah Müstet, vergi artışıyla bütçe açığını kapatma politikasının, kısa vadeli bir çözüm olduğunu ancak uzun vadede tasarrufları azaltıp, dövize yönelişi artıracağını ve bankacılık sistemini zora sokacağını ifade etti.

(Haber Merkezi)