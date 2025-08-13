Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Mini Minikler Futbol Turnuvasında 15 takım üç grupta mücadele edecek.

Mevlana Spor Salonu’nda yapılan teknik toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve kulüp temsilcileri katıldı.

Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen teknik toplantıda turnuvanın 19 Ağustos’ta başlayacağı 15 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacağı açıklandı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak kura çekimi öncesi birer konuşma yaparak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilediler.

Çekilen kura sonunda A grubunda Devanespor, 1907 Gençlikspor, Hattuşaspor, Mor Menekşeli SK ve Arca Çorum FK, B grubunda PTTspor, Vefaspor, Kültürspor, Gençlerbirliği ve İkbalspor, C grubunda ise Mimar Sinanspor, Çorum Anadolu FK, Çorumgücü, Hitit Anadoluspor ve Çorum İdman Yurdu takımları yer aldı.

İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçların ardından gruplarda ilk 3 sırada tamamlayan 9 takımın eleme usulüne göre Play-Off oynayacak.