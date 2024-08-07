Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ı Çorum ziyaretinde yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

“Çorum halkının önemli bir ihtiyacı ve talebi olan, hemen her seçim döneminde gündeme gelen ‘hızlı tren’ büyük resimde var mıdır?” diye soran Bedii Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Özel İdaresi’nde AK Partililerin torpille işe girdiği iddialarına, “Yazık, yazık. Çorum resmin büyüğüne baksın. Küçük ayrıntılara takılıp niyetleri hiç üzüm yemek olmayan bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın.” demiş.

Yusuf Ziya Yılmaz’ın gördüğü resimde “Çorum’da ihracata yönelik büyük bir enerji varmış. Çorum doludizgin koşuyormuş. ” Ya sonra? Resimde başka ne var? Çorum halkının önemli bir ihtiyacı ve talebi olan, hemen her seçim döneminde gündeme gelen ‘hızlı tren’ büyük resimde var mıdır? Ya Çorum’daki büyük resimde Yusuf Ziya Yılmaz bir havaalanı görmüş müdür? Büyük resimde acemi er eğitim birliğine rastlamış mıdır? Büyük resimde Laçin ilçe tüneli ve Osmancık karayolu da var mıdır? Büyük resimde merkez ilçenin dışındaki ilçelerdeki sorunlar ve çözümleri var mıdır?

Çorum Demokrat Parti döneminde kamu yatırımı adına Çimento Fabrikası, Anavatan Partisi döneminde ise Şeker Fabrikası yatırımı almış. Bilahare her iki fabrika da zaman içinde özelleştirilmiş. Çimento Fabrikası kapatılıp üretim dışında kaldıktan sonra şimdilerde belediye tarafından konut alanı olarak planlandı. Akıbetini bekliyor.

AKP döneminde Çorum ne kazandı? AKP, yirmi yılı aşkın sürede Çorum’a ne kazandırdı? Hitit Üniversitesi ve Tıp Fakültesi. Sonrası var mı? Hızlı tren, havaalanı, acemi er eğitim birliği büyük resimde var mı? Yoksa bu yazdıklarımız boş tuvalde resim haline gelmek için vaktini mi bekliyor?

İşe alındığı söylenen çocuklar muhtaçmış. İşe ihtiyaçları varmış. Resmin büyüğüne bakmak gerekirmiş. Bu cümleden sonra alkışlamalar. Alkışlanacak söz alkışlanır. Kim alkışladı? Partililer mi? Yoksa işe girenler mi? Veya işe giremeyenler mi? Yoksa resmin büyüğüne bakanlar mı?

Bahsi geçen kamu kuruluşuna iş talebi ile kaç işsiz genç müracaat etti? Müracaat eden vatandaşların iş ihtiyaçları yok muydu? Bu vatandaşlar da muhtaç değiller mi? Soralım? İşe alımlarda torpil var mı? Yok mu? Torpil varsa, işin hakkını verecek olan bireylerin dışında birileri işe alındı ise, işe uygun bireyler istihdam edilmemiştir. Maksat hasıl olmamış demektir.

Torpil varsa anayasanın 10. maddesi ihlal edilmiştir. Bu madde vatandaşların kanun önünde eşit olduğunu vurgular. Dahası, devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesinden de yükümlüdür. Torpil varsa, kanun önünde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Suç işlenmiştir. Kişiler kayrılmıştır. Sözde sınav yapılmıştır. Ötesinde işe müracaat eden diğer vatandaşların beklentileri boşa çıkmış, hâk ve adalet duygusu da zedelenmiştir.

Torpil varsa ve birileri kayrıldı ise, bu işe fesat karıştırılmıştır ki; bu durum da adli ve idari bir ihlal vardır. Gereğinin yapılması da beklenir. Torpil yapılmamış, her iş ve işlem hakkıyla ve mevzuata göre yapılmış ise, birileri lüzumsuz konuşmuş. Boş konuşmuş. Dedikodu yapmıştır. Basın açıklamasına katılan gazeteci arkadaşımız da büyük resme bakmak yerine alakasız soru sormuştur. Bir siyasi ziyaret daha sona ermiş, kamuda bir işe alma süreci daha bitmiştir. İşe girenler muratlarına ermiş. Birileri de kerevitine çıkmış.” (Haber Merkezi)