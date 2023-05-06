HARUN AKKAYA

Bir dizi ziyaretler için Çorum'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çorum Futbol Kulübü'nü ve Çorum'daki spor tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Büyükekşi'den milli maç sözü istedi. Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nun kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı Büyükekşi'nin Çorum'a Ümit Milli Maçı sözü verdi.

Milli maç sözünü sosyal medya hesabından duyuran Aşgın; "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi’ye 'Spor Kenti Çorum' vizyonumuz doğrultusunda belediyemiz tarafından yapımı tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim ettiğimiz stadyumumuzu ve Çorum FK tesislerimizi tanıttık. Övgü dolu sözler duyduğumuz Başkanımız'dan şehrimize bir milli maç istedik, sözünü aldık." ifadelerini kullandı