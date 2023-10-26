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HARUN AKKAYA

Arnavutluk Büyükelçisi hemşehrimiz Tayyar Kağan Atay’a Çorum Saat Kulesi ve leblebisi hediye edildi.

Tiran’da devam eden U 23 Dünya Güreş Şampiyonası için bu ülkeye giden milli takımda idareci olarak görev yapan Çorum Belediyesi Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Çorumlu Abdullah Çakmar, milli takım antrenörü ve aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi Levent Kaleli ile Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Muhammed Gimri ile birlikte Büyükelci Tayyar Kağan Atay’a Saat Kulesi maketi ve leblebisi ikram eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarını ilettiler.

Büyükelçi Tayyar Kağan Atay ise milli takım kafilesinde bulunan Çorumlularla birlikte olmak ve başarılarını görmekten domayı son derece mutlu olduğunu belirterek milli takıma başarılar diledi ve tüm Çorumlu hemşehrilerine selamlarını gönderdi.