MHP'nin eski il başkanlarından Hüseyin Esenyel’in genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Çağatay Esenyel (32) toprağa verildi.
Çağatay Esenyel’in cenazesi öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta defnedildi.
Cenazeye YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eski MHP Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Temsilcisi Abdullah Güdek, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Atila Çiğdem