AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar'ın oğlu Eren Alar, Esra Nur Akyol ile dünyaevine girdi.

Yakup-Mehpare Alar’ın çiftinin oğlu Eren ile Serdar-Ayşegül Akyol çiftinin kızı Esra Nur evlendi.

Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, eski Çorum Milletvekilleri Murat Yıldırım, Cahit Bağcı, Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, siyasi partilerin ve STK’ların temsilcileri, kurum müdürleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikah şahitliklerini ise protokol üyeleri yaptı.