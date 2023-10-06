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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İskilip’de antrenörler ve personel ile bir araya gelerek ilçedeki tesisler ve sportif faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundular.

İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu ile bir araya gelen Cemil Çağlar ardından da ilçede görev yapan antrenörler ve personel ile görüşme yaptı. Görüşmede İskilip’te yapılacak Okul Sporları faaliyetleri, yetenek tarama eğitimi, ilkokul spor dalı eğitimleri, bakanlık spor projeleri, ilçedeki isanslı sporcuzu sayısı durumu oyuncu ve sporcu kartı ile antrenmanlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ilçelerde sporun gelişimi için gerek tesisleşme gerekse antrenör desteği konusunda her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini belirterek ‘Okul sporları ve amatör sporun gelişimi ülkemiz sporunun temelini oluşturuyor. Bu yüzden tüm personelden ve antrenörlerden bu konuda üzerlerine düşeni yapmalarını istiyor ve bekliyorum’ dedi.