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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Alaca yüzme havuzunda çalışmalara katılan minik yüzücüleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda antrenörler gözetiminde çalışmalara başlayan minik yüzücüleri ziyaret eden Cemil Çağlar antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve minik yüzücülerle sohbet etti ve onların isteklerini dinledi.

Cemil Çağlar ‘Spor Çorum’da yüzme bilmeyen kalmayacak’ sloganı doğrultusunda yüzme havuzlarını en verimli şekilde kullanmaya çalışmaya devam ettiklerini söyledi.