Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, 8. dönem toplu sözleşme süreci ve alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Onan, iktidar ve yetkili sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine hakem heyeti tarafından bağıtlanan sözleşmenin, çalışan memurları hayal kırıklığına uğrattığını, memur emeklilerini ise “hüsrana sürüklediğini” söyledi.

Gelir adaletsizliğinin giderek arttığını belirten Bedii Onan, çalışan memurlar ile emekli memurlar arasındaki maaş farkının yüzde 45 seviyesine ulaştığını belirtti.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Memur sendikaları çantaları dolu teklifler ile masaya oturup istediklerini alamazken, memur emeklileri yüzdelik artışlara mecbur bırakılmıştır. Ekonomideki med cezirlerin, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının faturası memura, emekliye, asgari ücretliye, küçük esnaf ve sanatkâra, çiftçiye kesilirken, gelir dağılımındaki adaletsizlik devam etmektedir.

Son toplu görüşme ve sözleşme kararları ile memur emeklisi görmezden gelinip, yok sayılmıştır. Yoksulluk yukarıda atıfta bulunduğumuz kesimlere adeta dayatılarak kader haline dönüştürülmüştür. Öngörülen maaş artış oranlarında memur ve emekli için refah payı ödemesi yoktur.

Çalışan memurlar ile emekli memur aylığı arasındaki oran ciddi bir şekilde açılmış, nerede ise % 45’lik bir orana kadar yükselmiştir.

İki yıl önce çalışan memurlara ödenmeye başlanan 8.077 TL’lik seyyanen zam, emekli memurlara yansıtılmamış, emekli memurlardan esirgenen seyyanen zam bugün 18.600 TL’ye çıkmıştır. Ödenmeyen bu seyyanen zam memur emeklisini açlık sınırının altında tabir caizse yarım aylık ile yaşamını sürdürmeye mecbur bırakmıştır. Her türlü rakam ortada iken, emekli memurların gelirlerinin artırılması yönelik taban aylığında artış düzenlemesi yapılması bir mecburiyet halini almıştır.

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon % 2.06, olurken, Ağustos ayı enflasyonu %2.04 oranlarında çıkmıştır. Mevsim itibarı ile halen yaz sebze ve meyvelerinin dönemi olmasına rağmen tüm emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile mevsim ürünlerine ulaşabilirliği mevcut gelirler itibarıyla yoktur.

Memur ve memur emeklisi başta olmak üzere tüm çalışanlar ve ücretli kesimler yıl sonuna kadar oluşan enflasyon ve getireceği hayat pahallığı karşısında cepten harcamaya ve kayıplar yaşamaya devam edecektir.

4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yöneliktir. Mevcut haliyle ilgili kanunun memur ve memur emeklilerinin hak ve menfaatlerini korumaktan uzak olduğu, mevcut sendikalarında bu haliyle başta çalışan memurlar ve memur emeklilerine kazanım elde etmekten çok uzak kaldıkları da ortadadır.

Dikkat çektiğimiz hususların yanı sıra bankaların emekli vatandaşlarımıza ödediği maaş promosyonlarının düşüklüğü ortadadır. Memur maaşlarına yönelik ödenen ve nerede ise bir maaş tutarını aşan banka promosyonları özellikle memur emeklileri, kamudan emekli işçiler ile sendikalı olarak çalışan özel sektör işçileri açısından tatmin edici düzeyden çok uzaktır. Kredi kartı ile harcamaya puan verilmesi, fatura talimatına alışveriş puanı tanımlanması gibi uygulamaların promosyon ödemesinde karşılık bulmaktan uzak kalmakta ve memnuniyetsizlik oluşturmaktadır.

İlgili memur sendikalarının emekli memurlar için de promosyon görüşme ve anlaşmalarına taraf olmaları ve azami promosyon ödemesinden faydalanmaları yönünde gayret göstermesi gereği de bir sorumluk ve yükümlülük olmuştur.” (Haber Merkezi)