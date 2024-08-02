Çorum FK bugün Sivasspor ile oynayacağı hazırlık maçı için sabah çalıştı öğleden sonra Sivas’a hareket etti.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 11’de tesis sahasında yaptığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından dar alannda pas ve kısa süreli taktik çalışma ile antrenmanı tamamlayan Çorum FK’da kafile öğlen yemeğinin ardından Sivas’a hareket etti.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15’de basına kapalı olarak Sivasspor Tesislerinde Sivaspor ile lig öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.

Çorum FK’nın Sivasspor maçı kadrosunda sakatlıkları devam eden Zargo ve Atakan Cangöz ile iki genç kaleci ve ayrılık kararı alınan Nalepa dışında tüm futbolcular bulunuyor.