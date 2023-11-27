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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya gelecek.

Toplantının bugün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi’ndeki Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini aktaran Hüseyin Çalışkan, “İnşaat sektöründen ve sektörle ilgili her meslek gruplarından arkadaşlarımızı Belediyecilik, imar, yönetmelikler ve inşaat sektörü ile ilgili, bilgi paylaşımı ve istişare için düzenleyeceğim toplantıya davet ediyorum” dedi.