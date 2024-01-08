AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Çalışkan, ileri teknoloji yeni atıksu arıtma tesisi ile gübre ve enerji üretimi projesini açıkladı.

İşte o proje:

“2001 yılında faaliyete geçen Atıksu Arıtma Tesisimize, 2022 yılında yaklaşık 20.000.000 m3/yıl kentsel nitelikli atıksu gelmiştir. Gelen bu atık sular fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmış olup, geri kazanım amaçlı değerlendirilemediği için alıcı ortama, Derinçay'a deşarj edilmektedir.

Sürekli Atıksu İzleme Sistemli, yaklaşık 270.000 kişiye hizmet veren tesisimizin mevcut kapasitesi 63.504 ton/gün dür. Atıksu arıtma tesisi çamur miktarı ise 7.250 ton/yıldır. Arıtılan/deşarj edilen atıksu miktarı 0,636 m3/sn. kapasitesindedir.

Çorum Belediyesi atıksu arıtma tesisinden önce Derinçayın debisi 28.080 m3/gün iken Çorum Belediyesi atıksu arıtma tesisinden çıkan 57.370 m3/gün lük debi ile birleşince debisi 85.450 m3/gün olmakta ve Derinçay’ın debisi 3 katına çıkmaktadır.

Mevcut atıksu arıtma tesisimiz bilindiği kadarıyla maksimum kapasitesine ulaşmış olup, tesisimiz hem işletme maliyeti, hem de verim açısından zorlanmaktadır.

Evsel atıklara ilaveten, OSB Müdürlüğü bünyesinde bulunan sanayi kuruluşları ve diğer sanayi kuruluşlarının büyük kısmının atık suları, atıksu arıtma tesisimize gelmekte ve arıtılarak Derinçay’a deşarj edilmektedir.

Organize Sanayi ve sanayilerin atıksuları da arıtma tesisimize geldiği için, yapılması gereken sadece fiziksel ve biyolojik değil, İleri Arıtma Yöntemleri ile arıtma yapan ve 2050 yılına kadar verimli çalışabilecek, yeni ilave atıksu arıtma tesisi yapılmalıdır. Bu konuda proje bazında çalışmalar yapılmış ve belli bir aşamaya gelmiştir.

Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde bazı belediyelerimiz tarafından, atık sudan gübre ve enerji üretilmektedir. Bakterilerden arındırılmış, organik madde içeriği yüksek olan arıtma çamurundan elde edilen ürün, tarımda gübre olarak kullanılarak çevreci ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır.

Atık suyun anaerobik çürütülmesi esnasında ortaya çıkan Metan Gazı, depolanarak enerji üretilmektedir. Metan gazının küresel emisyondaki payı %16’dır ve karbondioksitten 28 kat daha güçlü bir sera gazıdır. Bu nedenle metan gazının atmosfere salınması, iklim değişikliğini hızlandırmada çarpan etkisi yapmaktadır. Atık sudan ürün ve enerji üreten sistemler, dünyada karşılaştığımız birçok ekonomik ve çevresel sorunların çözümünde anahtar bir role sahiptir.

Nasip olursa adaylık ve devamında Başkanlık; yapacağımız ileri arıtma yöntemli atıksu arıtma tesisimizi şehrimize kazandırmak ve aynı zamanda bu tesisimizde, günlük yaklaşık 10-15 ton/gün gübre ve aylık yaklaşık 250.000 TL/ay enerji üretilebilmesi mümkün gözükmektedir.”