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Ahlatcı Çorum FK cuma akşamı Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün tam kadro olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketlerinin ardından saha içinde yapılan toplu koşu ile devam etti.

Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman beşe iki devam etti. Ardından minyatür kaleli gol çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra ise yarı sahada oyun formatında topla çalışla ile antrenmanın tamamladı.

Ligde altı hafta sonra galip gelmenin verdiği moralle kırmızı siyahlı takımın çalışmasında futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi. Teknik heyet Adanaspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.

Rakip takımın son maçlarını izleyerek çıkardığı notları futbolcular ile paylaşan Teknik Direktör Serkan Özbalta Adanaspor’un artıları ve eksileri konusunda futbolculara bölgesel olarak bilgiler verdiği ve dikkat etmeleri gereken konuları detaylı olarak anlattığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımda sakat futbolcuların tedavi süreçlerinin kısa sürede tamamlanarak takıma katılması teknik heyeti mutlu etti. Çorum FK’da Adanaspor maçının hazırlıklarının Çorum etabı bugün yapılacak antrenman ile tamamlanacak. Bu çalışmanın ardından açıklanacak maç kadrosu yarın sabah Adana için yola cıkacak.