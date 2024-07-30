Çorum Merkez Çalyayla Köyü’nde ünlü sanatçı Eda Doğanay’ın da katılımı ile düzenlenen geleneksel Keşkek Şenliği, yoğun katılım ve coşku içerisinde tamamlandı.

Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kösedağ Keşkek Şenliği’nin 10.’su olgunluk içerisinde gerçekleşti.

Şenlikte sevilen sanatçı Eda Doğanay’ın yanı sıra Nazlı Kalender, Ercan Aygün ve saz ekibi de sahne aldı.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunuculuğu üstlendiği şenlikte, gençler arasında yumurta, çuval ve halat çekme yarışmaları düzenlenerek dereceye girenler ödüllendirildi.

Hediye çekilişinin ve geleneksel köy ağalığı seçiminin de yapıldığı şenlik programına katılanlar, sanatçıların müziği eşliğinde halay çekerek coşkularını dışa yansıttı.

Dernek ve sponsorların katkılarıyla düzenlenen şenliğe köy halkından, çevre köylerden ve Çorum’dan yoğun katılım oldu.

Şenliğe; Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, CHP Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Eski Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Müteahhit Firma Yöneticisi İrfan Yaşar, çevre köylerin muhtarları ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.