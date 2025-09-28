Bu yıl 38.’si kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 9 farklı camide cemaate Ahilik pilavı ikramında bulunuldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Cuma namazı öncesi şehitler ile ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından ise kent merkezindeki 9 camide cemaate 17 kazan Ahilik pilavı ikram edildi.

Esnaf Odası Başkanları tarafından Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami, Abdi Bey Cami, Ulu Cami, Hamit Cami ve Kubbeli Cami önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı cemaate dağıtıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Öztürk, İl Müftü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Birlik Başkan Vekili Erdal Kolaylı ile birlikte Ulu Cami önünde kurulan kazanda cemaate pilav ikramında bulundu.

Hazırlanan 15 bin kişilik Ahilik pilavını her yıl geleneksel olarak dağıttıklarını kaydeden Birlik Başkanı Recep Gür, Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu söyledi.

Ahinin gönlünün bol, sofrasının da açık olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gür, “Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cami cemaatine Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Çorum’da ahilik geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.