'Kuran’ımı okuyorum, Sporumu Yapıyorum' futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Küçükler Kategorisinde Hicret Cami yıldızlarda ise Esnaf Evleri Cami birincilik kupasının sahibi oldular.

Çorum Valiliği, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Kuran Kursları Öğrencileri arası futbol turnuvasında iki kategoride 28 takım ve 400 sporcu mücadele etti.

Küçükler kategorisinde 16 takımın mücadele ettiği turnuvada tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Hicret Camii ile Toki Hz. Ebubekir Camii takımları finale yükseldiler. Turnuvanın final maçlarını Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müttü vekili Fazlı Saraç, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ile sporcu velileri katıldılar.

Final maçında Hicret Camii, Toki Hz, Ebubekir Camii önünde mücadeleyi Hicret Camii üstün bir oyun sonunda maçı 5-1 kazanarak küçüklerin birincisi olurken Toki Hz. Ebubekir Camii ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bu maçtar örce oynanan üçürcülük dördüncülük maçında ise Bedir Camii, Diyanet Gençlik Merkezini gol düellosunu 3-2 üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yıldızların şampiyonu Esnaf Evleri Camii

Kuran Kursları yıldızlar futbol turnuvasında şampiyonluğu Esnaf Evleri Camii kazandı. 12 takımın mücadele ettiği cami çocukları futbol turnuvasınde eleme maçlarını kazanarak finale yükselen Esnaf Evleri Camii, Emre Cami ile şampiyonluk için karşılaştı. Final maçında Esnaf Evleri Cami Utku İşbirlioğlu ve Batuhan Kızılırmak’ın attığı gollerle 2-0 yenerek yıldızların birincisi oldu.

Bu kategorinin üçüncülük dördüncülük maçında Fatih Sultan Mehmet Cami, Hz. İbrahim Cami önünde zorlanmadan 8-0 gibi farklı skorla kazanarak turnuvanın üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı kısa birer konuşma yaparak yaz tatilini en güzel şekilde değerlendiren çocuklara kutladılar.

Düzenlenen törenle turnuvada dereceye giren tüm takımlara kupa sporculara madalya ve birer Türk milli takımı tşörtü hediye edildi.