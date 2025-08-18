Çorum FK’nın hücumdaki iki tecrübeli ismi ikinci maçlar sonunda birer gol birer asiste ulaşarak bu sezon çok can yakacaklarını gösterdiler.

Amedspor maçında Oğuz’a yaptığı asistle dikkat çeken Eze, Adana Demirspor deplasmanında ise Yusuf’un asistinde kırmızı siyahlı forma altında ilk golünü attı.

İlk maça sessiz geçen Yusuf Erdoğan ise Adanaspor karşısında güzel futbolunu Eze’ye yaptığı asist ve hemen ardından tecrübe kokan golü ile skoru 2-0 yapan isim oldu.

Bu ikili sezon boyu kırmızı siyahlı takımın hücumdaki silahları olacak.