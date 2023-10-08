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Trendyol 1. liginde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan dolayı Eyüpspor’a Sakaryaspor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeni ile misafir tribünü giriş yapan sporcuların bir sonraki misafir takım maçında bloke edilmesine karar verildi. Aynı maçta Arda Turan’a kartını görünür şekilde takmamasından dolayı 19 bin 500 lira para cezası verildi. Caner Erkin’e ise yaptığı hareket nedeni ile iki maç cezas verildi.

Bu cezalar ile Caner Erkin milli maç arasından sonra Çorum fK ile Eyüpspor arasındaki maçta forma giyemeyecek ve Sakaryaspor maçına giden taraftarlar Çorum maçına gelemeyecekler.

Sakaryaspor’a ise ağır ceza geldi. Sakaryaspor’un Eyüpspor’u yendiği maçta 277 bin lira para cezası verildi. PFDK’den Sakaryaspor belgelerin haksız kullanılması nedeni ile 120 bin lira, saha olayları nedeni ile 56 bin lira, usülsüz seyirci alınmasından dolayı 62 bin 400 lira idareci Mücahit Hünerlice’ye iki ay hak mahrumiyeti ve 39 bin lira ceça, Recep Çıkar’a ise 2 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ümraniyespor’a taraftarlarınneden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira ve kale arkası tribüne giren taraftarların bir sonraki iç saha maçında biletlerinin bloke edilmesine karar verildi. Şanlı Urfaspor’a takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 13.500 lira para cezası,. idareci Mustafa Müsri’ye 15 bin lira ceza verildi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a Erzurumspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 lira para cezası verildi.