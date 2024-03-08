Olaylı Bodrumspor ile Eyüpspor maçının ardından kırmızı kart gören Caner Erkin'e 6 maç, derbide oyundan atılan Omar Colley, 1 maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu hafta Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olaylı geçen maçta kırmızı kart gören Caner Erkin'e 6 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e 1 maç men cezası verildi.

Caner Erkin cezalı duruma düştüğü için Ahlatcı Çorum FK maçında forma giyemeyecek.