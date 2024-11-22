Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul​'da 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme​ şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu tespit etti.

BUNALIMA GİRDİ

Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.

BEBEĞİNE TİNER İÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.

İFADELERİ ŞOKE ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayla ilgili ortaya çıkan yeni detayda anne Dilek Çiçek, bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf etti. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde; "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.