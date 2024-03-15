Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmaları kapsamında Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Karadeniz Birliği ziyaret etti.

Ziyaretlere MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayları İsmail Lek, Aysu Hoşnut, il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.

MHP İl Başkanı Çıplak, oda Başkanlarıyla sektörün sorun ve talepleri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerini paylaştı.

Çorum için yola çıktıklarını, bunun içinde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayan Çıplak, şehrin her köşesine ve her vatandaşın yaşamına dokunacaklarını, ayırmadan ve ayrışmadan canla başla daha güçlü bir Çorum için çalışacaklarının altını çizdi.

MHP’nin Çorum’da hemen hemen her sektörün sorunlarını bildiğini ve bu yönde de çözüm odaklı projeler hazırladıklarını ifade eden Çıplak, öncelikli çözüm bekleyen problemlerden başlayarak, her sektöre, her köye, her bir vatandaşa eşit hizmet götüreceklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Ticaret Borsası Başkanı Nazi Özkubat, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakçı nazik ziyaretlerinden ötürü MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a ve MHP heyetine teşekkür ettiler.