Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin derneğin 20 yıldır her Ramazan ayında muhtaçlara ulaştığını belirterek, "Bu mübarek ayda da, 'Kazancımız; Allah için verdiğimizdir' düsturuyla ihtiyaç sahiplerinin en az bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilmek için gayret ettik. Bu yıl da muhtaç durumda olan kardeşlerimizin sofralarına gıda ihtiyaçlarını ulaştırabilmek için kumanya dağıtım programımızı uygulayacağız. Çalışmalarımızı sadece Türkiye'de değil, Gazze ve Suriye öncelikli olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya gayret edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Öztekin, "Halkımız, kadirşinas insanlardır. Milletimizin yoksul insanlara el uzatması alicenaplığını gösteriyor. Rabbimize hamdolsun; Cansuyu olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan'dan önce dağıtımlarımıza başlayarak, muhtaç durumda olan kardeşlerimizin bir aylık ihtiyaçlarını teslim ederek, iftar ve sahur sofraları kurmalarına vesile olacağız” ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin şöyle devam etti:

"Bizim şu anda en büyük kanayan yaramız Filistin'dir. Orada kardeşlerimiz çok mağdur durumdalar. Bölgeye onlarca tırımızı soktuk ve ulaştırdığımız bütün yardımlarımızı halka dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. İçme suyundan gıda maddelerine, çadırdan, battaniyeye, mutfak tüplerinden sebze ve meyveye, sağlık ürünlerinden temizlik ürünlerine ve çocuklar için takviye gıdalarına kadar her türlü ihtiyaçların karşılanması için çabalarımız milletimizin destekleriyle büyük bir gayretle sürdürülmektedir. Tırlarımız Ürdün'den harekete geçti, bugün yarın Gazze'ye ulaştırılıp dağıtımlarına başlanacak. Mısır'dan 20 tırımız birkaç gün içerisinde yola çıkarak Gazze'ye ulaştırılacak. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ediyoruz. Kapıların kapanması durumunda şehirdeki stoklarımızı kullanarak olası açlık durumunun yaşanmaması için büyük insani yardım girişlerini yapmaya çalışıyoruz. Gazze bölgesine aralıksız gıda ve acil ihtiyaç maddelerinin girişlerini sağlamaya ve yığınak yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim kardeşlerimize gönderdiğimiz-göndereceğimiz yardımlar çok önemli. Bütün dünya sessiz, yaşanan katliamı adeta bir film, bir dizi izler gibi izliyor. Biz bu konuda kendimizi parçalıyor, elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Suriye'deki kardeşlerimiz de yıllardır çok ağır mağduriyetler yaşadılar. Şimdi kardeşlerimize daha geniş bir alanda yardım göndermeye devam ediyoruz.”