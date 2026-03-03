İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaca Koçhisar Baraj Gölü’nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, su ürünleri kontrol botu ile yapılan incelemelerde av yasağına rağmen kullanıldığı belirlenen 800 metre uzunluğunda misina ağı tespit edildi.

Söz konusu ağa İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekiplerince el konuldu.

Denetim sırasında ağ içerisinde bulunan 23 adet (yaklaşık 120 kilogram) sazan balığı ile 2 adet turna balığı canlı olarak muhafaza altına alındı. Gerekli kontrollerin ardından balıklar doğal yaşam alanlarına sağlıklı şekilde geri bırakıldı.

Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakılması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Mevzuata aykırı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara av yasaklarına ve kurallara hassasiyetle uyma çağrısı yapıldı.