TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde inşaat mühendisleri bir araya geldi.

İskele Park Kafe’de gerçekleştirilen iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Özgür Kılıç, inşaat mühendisleri ve aileleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Özgür Kılıç; “Mühendislik, sadece teknik bir hesaplama veya bir tasarım süreci değildir. Biz mühendisler; aklın, bilimin ve vicdanın birleştiği, ülkemizin kalkınması, sanayisi ve geleceği için ter döken, imkansızları projelendiren gizli kahramanlarız. Bizim imzamız sadece kağıt üzerinde bir onay değildir. Bizim imzamız inşa ettiğimiz o devasa yapılarda hayata umutla sarılmaya çalışan her canin güvencesidir. Mesleğimizin bize yüklediği bu büyük sorumluluğu, çalışkanlık, dürüstlük ve hakkaniyetle birleştirdiğimizde toplumumuz için çok daha kalıcı ve hayırlı işlere imza atacağımıza inancım tamdır. Bu mübarek akşamda ekmeğimizi bölüşürken hissettiğimiz bu kardeşlik duygusu, yarın şantiyelerde ve ofislerde en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Biliyoruz ki mesleğimizin sorunları çok. Bu sorunları, sizlerin desteğiyle, inşaat mühendisleri odası olarak çözmek için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha başarılı olmamız için, bu sorunları çözmek için, en önemli kriter; sizlerin odamıza olan desteğidir ve bugün buraya gelerek, mesleğimize ve odamıza, emin olun büyük bir güç verdiniz. On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketinin hanelerinize dolmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı