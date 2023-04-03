FATİH AKBAŞ

Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yardım standı açtı.

Cansuyu Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, yaptığı açıklamada dernek olarak PTT önünde yardım standı açtıklarını belirterek hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

2005 yılında kurulan Cansuyu Derneği’nin, kurulduğu günden bu yana, bağışçıların emanetlerini Türkiye'de ve Dünyada ki gerçek muhtaçlara ulaştırmaya devam ettiğini belirten Emrah Öztekin, “2023 Ramazan organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarınızı ulaştırmayı hedeflemektedir” dedi.

Ramazan ayının tüm insanların yenilendiği mübarek bir ay olduğunu kaydeden ve Cansuyu olarak 2023 yılı Ramazan döneminde kıymetli bağışçıların kumanya, iftar, zekât, fitre ve fidye emanetlerini, “Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir” sloganı ile Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde gerçek muhtaçlara ulaştırma gayretinde olacaklarını dile getiren Öztekin, bağışta bulunmak isteyenleri PTT önünde açtıkları yardım standına ve Derneğin Çorum Temsilciliğine davet etti.

Öztekin, “Ramazan’ın fazileti ve ecri ile gerçek muhtaçlara destek olmak ve hep birlikte bu sevaptan nasibimizi almak yegâne muradımızdır. Kıymetli hayırseverlerimizi bu vesile ile selamlar, Ramazan ayında gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda sizleri de yanımızda görmek isteriz”ifadelerini kullandı.