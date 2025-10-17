Çatak Tabiat Parkı işletmecisi Lütfi Tekin, 20–21 Ekim 2025 geceleri gerçekleşecek olan Orionid Meteor Yağmuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Lütfi Tekin, bu yıl yeni ay evresine denk gelen meteor yağmurunun, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde son derece net gözlemlenebileceğini belirterek, gece boyunca saatte ortalama 20–25 meteorun gökyüzünde izlenebileceğini söyledi.

Tekin, tüm Çorum halkını 20–21 Ekim tarihlerinde 23.00'den itibaren iki gece boyunca bu görsel şöleni izlemeye Çatak Tabiat Parkı’na davet etti.

Gelen misafirler için ateş yakılıp, çay ikram edileceğini ifade eden Tekin, "Dileyenler için sucuk ekmek servisi de alanda ücretli olarak yapılacak" diyerek soğuk havaya rağmen sıcak ve keyifli bir atmosfer hazırladıklarını aktardı.

Bu ve buna benzer birçok etkinliğin artık Çatak Tabiat Parkı’nda düzenleneceğini duyuran Tekin, “Yeni etkinliklerimizi ve duyurularımızı öğrenmek için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz" diye konuştu.