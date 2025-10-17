Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2026 seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi TBMM'de ziyaretlerde bulundu.

Başkan Adayı Erkan Dalyan ile ekip üyeleri Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çorum Milletvekillerini ziyaret ederek şehrin sanayi ve kalkınma vizyonuna ilişkin istişarelerde bulundu.

Heyet, ilk olarak AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile bir araya geldi. Ziyarette, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kazandırdığı ivme, yeni OSB alanlarının kurulması, sanayi bölgelerinin genişletilmesi ve Çorum’un hızlı tren hattı ile yakalayabileceği ekonomik fırsatlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Adayı Erkan Dalyan, “Manifestomuzda yer alan yeni OSB projeleri, Endüstriyel Zone vizyonu ve üretim gücünü artıracak adımlarla Çorum’u sanayide daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, Çorumlu kadınların el emeğiyle üretilen seramik Hitit Güneş Kursu, milletvekillerine hediye edilerek günün anısına takdim edildi.

Aynı gün “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı da TBMM’de ziyaret etti. Görüşmede; şehrin sanayi, ticaret ve istihdam hedefleri, üniversite–sanayi iş birliği ve yeni yatırım alanlarının geliştirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

CHP Milletvekili Tahtasız’a ise Hitit Güneş Kursu ve Çorum Müzesi silüetini taşıyan özel bir seramik çalışma hediye edildi.

Ankara ziyaretleri hakkında değerlendirmede bulunan Erkan Dalyan, “Çorum’un sanayi, ulaşım ve enerji vizyonunu güçlendirmek için tüm paydaşlarla aynı masa etrafında buluşuyoruz. Hedefimiz, daha güçlü, daha üretken bir Çorum inşa etmek.” dedi.

“Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi, önümüzdeki dönemde de şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve ziyaretlerine devam edeceğini açıkladı.