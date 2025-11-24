Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı.

Cumartesi günü oynanan Bandırmaspor maçı mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplanan kulüp yönetimi, bugün hoca ile ilgili aldığı kararı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile, kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş’a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Çağdaş Çavuş!" ifadelerine yer verildi.

Ligin 7.haftasında Serikspor maçında takımın başına getirilen Çavuş, 8 haftada 2 mağlubiyet, 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EROĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre, Başkan Baran Korkmazoğlu'nun Gençlerbirliği'nden ayrılan Hüseyin Eroğlu temas halinde olduğu öğrenilirken, bir kaç gün içinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.